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Что предусматривает закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов?

12 января 2018 года Источник:Юридическая Практика
Ирина Мороз, адвокат Ирина Мороз, адвокат

Конец 2017 — начало 2018 года ознаменовались долгожданными изменениями в отечественном законодательстве в отношении всегда острого и актуального вопроса уплаты алиментов. Так, 7 декабря 2017 года парламент Украины во втором чтении принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов», который 4 января 2018 года был подписан Президентом Украины.

Среди таких изменений необходимо отметить следующие:

- при наличии задолженности общий размер которой превышает сумму алиментных платежей за 6 месяцев, возможность временного ограничения на выезд за границу до полного погашения существующей задолженности по уплате алиментов;

- при наличии задолженности, общий размер которой превышает сумму алиментных платежей за 6 месяцев, возможность временного ограничения в праве управления транспортными средствами до полного погашения существующей задолженности по уплате алиментов;

- при наличии справки государственной исполнительной службы о существовании задолженности, общий размер которой превышает сумму алиментных платежей за 6 месяцев, тот из родителей, с которым проживает ребенок, самостоятельно решает вопрос временного выезда за границу (на лечение, учебу, отдых), то есть в нотариальном разрешении от второго родителя в таком случае нет необходимости;

- введение общественно-полезных работ, за выполнение которых должник получит определенную оплату, которая будет использована на погашение существующей задолженности по уплате алиментов;

Причем временное ограничение на выезд за границу или в праве управления транспортными средствами происходит на основании соответствующего постановления государственного исполнителя, которое направляется для исполнения в соответствующий орган, если не было обжаловано в течение установленного законом срока.

Также Министерство юстиции в лице министра юстиции анонсировало запуск публичного реестра лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, который должен заработать в 2018 году.

Указанные выше меры должны позитивно повлиять на уменьшение задолженности по уплате алиментов, особенно если принять во внимание огромное количество исполнительных производств, которые на данный момент находятся в государственной исполнительной службе Украины.

Такие механизмы уже активно работают в ряде соседних европейских стран и являются крайними мерами, применяемыми к лицам, уклоняющимся от исполнения своих родительских обязанностей.

Данная инициатива, которая уже воплотилась в законодательном акте, обязательно найдет практическое применение. Однако стоит отметить, что при ее реализации государству необходимо следить за тем, чтобы она не стала инструментом для злоупотреблений в руках исполнителей.

В целом это свидетельствует о том, что государство уделяет особое внимание такому важному вопросу, как своевременное и полное исполнение гражданами обязательств по уплате алиментов, и способствует в том числе и выработке платежной дисциплины должников.

Автор – Ирина МОРОЗ, партнер AGA Partners, адвокат.

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