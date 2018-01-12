Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

За неявку в срок на службу без уважительных причин солдата приговорили к лишению свободы

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области в открытом судебном заседании признал виновным военнослужащего военной службы по контракту в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (неявка в срок на службу без уважительных причин в условиях особого периода). Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Доказано, что солдат с целью временного уклонения от несения обязанностей военной службы вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих служебных обязанностей в январе 2017 года самовольно покинул расположение воинской части и больше месяца проводил время по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, раскаялся и просил строго не наказывать.

Суд при назначении наказания учел тяжесть преступления, длительное пребывание обвиняемого вне места службы, а также наличие у него судимости в прошлом и приговорил военнослужащего к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц.