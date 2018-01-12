Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

За неявку в срок на службу без уважительных причин солдата приговорили к лишению свободы

12 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области в открытом судебном заседании признал виновным военнослужащего военной службы по контракту в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (неявка в срок на службу без уважительных причин в условиях особого периода). Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Доказано, что солдат с целью временного уклонения от несения обязанностей военной службы вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих служебных обязанностей в январе 2017 года самовольно покинул расположение воинской части и больше месяца проводил время по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, раскаялся и просил строго не наказывать.

Суд при назначении наказания учел тяжесть преступления, длительное пребывание обвиняемого вне места службы, а также наличие у него судимости в прошлом и приговорил военнослужащего к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом