Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

Суды Черновицкой и Черкасской областей станут своеобразным «лакмусом» в процессе оптимизации судебной системы

До конца января с.г. Государственная судебная администрация Украины планирует провести ревизию рассмотренных и нерассмотренных судебных дел. Именно показатель количества не рассмотренных судами дел будет учитываться при разработке новой нормативной численности судей ввиду оптимизации судебной системы — об этом сообщил председатель ГСА Украины Зеновий Холоднюк на заседании Совета судей Украины.

По его словам, проект новой нормативной численности судей будет представлен в феврале текущего года. После этого начнется процесс перевода судей в новые суды и будет объявлен конкурс на оставшиеся вакантные должности в новых судах.

Отвечая на вопросы членов Совета судей Украины, Зеновий Холоднюк сообщил, что запуск процесса укрупнения судов начнется с судов города Черновцы и судов Черкасской области. В дальнейшем процесс создания новых судов будет проходить на базе местных общих судов, в первую очередь трехсоставных судов.

Что же касается апелляционных судов и судов других юрисдикций, то в ближайшее время вопрос об их укрупнении рассматриваться не будет, отметил г-н Холоднюк.