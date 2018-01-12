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Генеральный партнер 2018 года

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Spenser & Kauffmann — генеральный партнер Ассоциации юристов Украины (АЮУ) в 2018 году

12 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Spenser & Kauffmann стала генеральным партнером АЮУ, наиболее влиятельной ассоциации профессиональных юристов на Украине. Решением правления АЮУ Spenser & Kauffmann присоединилась к топовым юридическим фирмам Украины, став генеральным партнером Ассоциации. Меморандум о сотрудничестве с АЮУ в конце декабря 2017 года подписали Валентин Загария, управляющий партнер Spenser & Kauffmann, и Андрей Стельмащук, президент АЮУ.

В 2009 — 2013 годы Spenser & Kauffmann уже выступала генеральным партнером АЮУ, приобщаясь к знаковым проектам по развитию правового поля Украины и становлению репутации украинского юридического сообщества на международной арене. Spenser & Kauffmann, в частности, поддерживала организацию и проведение первого в истории АЮУ международного приема в рамках ежегодной конференции Международной ассоциации юристов в Дублине, Ирландия, в 2012 году.

«В 2018 году команда Spenser & Kauffmann присоединяется к работе АЮУ в обновленном и усиленном составе. Я убежден, что показателем успешности и зрелости бизнеса является приобщение к формированию рынка Украины. Развитие юридического рынка Украины было и остается одной из основных целей Spenser & Kauffmann. В планах на 2018 год — структурировать работу над развитием студенчества в наиболее мощный социальный проект в юридической сфере.

Spenser & Kauffmann имеет значительный опыт сотрудничества с АЮУ. Я был удостоен чести возглавлять АЮУ в 2011 — 2013 годах. На протяжении 2016 — 2017 годов Spenser & Kauffmann выступала эксклюзивным партнером Лиги студентов АЮУ. Поэтому наше видение будущего юридического сообщества полностью совпадает с видением и целями АЮУ», — комментирует Валентин Загария.

Андрей Стельмащук отметил, что рад готовности Spenser & Kauffmann присоединиться к сообществу генеральных партнеров АЮУ и разделить ответственность за развитие юридического рынка Украины, как сообщается в сообщении АЮУ от 27 декабря 2017 года.

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