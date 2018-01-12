Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

Совет судей занял жесткую позицию относительно случаев управления ТС судьей в состоянии алкогольного опьянения

Члены Совета судей Украины уполномочили председателя этого органа судейского самоуправления обращаться в Высший совет правосудия с дисциплинарными жалобами на судей, в отношении которых есть достоверные данные (в том числе решение или приговор суда), что судья управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Совета судей Украины.

Кроме того, Совет судей обращает внимание на недопустимость совершения судьями поступков, противоречащих нормам и признанным в обществе стандартам поведения, в частности, управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такие случаи Совет судей считает порочащими звание судьи и подрывающим авторитет судебной власти.