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До 14 января действуют максимальные скидки на участие в IV Legal Banking Forum и Церемонии награждения «Банки 2018 года»

12 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

7 февраля 2018 года состоятся IV Legal Banking Forum и Церемония награждения «Банки 2018 года», организатором которых выступает газета «Юридическая практика» и Финансовый клуб при поддержке Независимой ассоциации банков Украины.

В рамках Форума будут рассмотрены самые актуальные вопросы банковской сферы 2018 года:

• Трансформация банковской системы Украины

• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ

• Банковские риски и комплаенс

• Диджитализация финансового сектора

• Работа с проблемными активами

Максимальные скидки на участие в Форуме действуют до 14 января 2018 года.

Успейте зарегистрироваться на наиболее выгодных условиях участия!

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей банковского и финансового сектора действует скидка — 50 %

Дата проведения: 7 февраля 2018 года

Время проведения: 09:30 — 20:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: ЮК L.I.Group

Экспертный партнер Форума: ЮФ Evris

Генеральный партнер Церемонии награждения: Gryphon Group

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Дарья Сваткова ─ координатор Форума

(096) 303-77-24, e-mail: d.svatkova@pravo.ua

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