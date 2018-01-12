7 февраля 2018 года состоятся IV Legal Banking Forum и Церемония награждения «Банки 2018 года», организатором которых выступает газета «Юридическая практика» и Финансовый клуб при поддержке Независимой ассоциации банков Украины.
В рамках Форума будут рассмотрены самые актуальные вопросы банковской сферы 2018 года:
• Трансформация банковской системы Украины
• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ
• Банковские риски и комплаенс
• Диджитализация финансового сектора
• Работа с проблемными активами
Максимальные скидки на участие в Форуме действуют до 14 января 2018 года.
Успейте зарегистрироваться на наиболее выгодных условиях участия!
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Для представителей банковского и финансового сектора действует скидка — 50 %
Дата проведения: 7 февраля 2018 года
Время проведения: 09:30 — 20:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер Форума: ЮК L.I.Group
Экспертный партнер Форума: ЮФ Evris
Генеральный партнер Церемонии награждения: Gryphon Group
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Дарья Сваткова ─ координатор Форума
(096) 303-77-24, e-mail: d.svatkova@pravo.ua
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