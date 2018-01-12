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Судьям объяснили, чем руководствоваться при отнесении дел к малозначительным по новому ГПК

Судьи апелляционных судов совместно с судьями Кассационного гражданского суда в составе ВС разбирают сложные вопросы применения отдельных норм ГПК.

При каких обстоятельствах суд может прийти к выводу об отсутствии предмета спора (статья 255 ГПК)? На этот вопрос ответил секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник. Он подчеркнул, что юрисдикция судов распространяется не на все правоотношения, а только на споры. Для гражданского процесса положение выглядит новаторским, хотя в хозпроцессе это существовало всегда. Если в суде будет установлено, что, допустим, вещь возвращена собственнику, то производство прекращается.

Из хозпроцесса был позаимствован также институт встречного обеспечения.

Нельзя оставить заявление без рассмотрения, если оно уже было рассмотрено, утверждает судья. Появилась возможность оставить иск без рассмотрения, если истребованные судом доказательства не были предоставлены. Все действия по сбору доказательств должны приниматься во время подготовительного заседания, отмечалось в ходе обсуждения.

Затем дискуссия коснулась упрощенных производств. Как понимать критерии отнесения дел к малозначительным? «Не знаем пока еще. Мы хотим вашу практику увидеть!» — обратился г-н Луспеник к судьям. Если с критерием денежного порога все относительно ясно, то с применением оценочных категорий могут возникнуть проблемы. Ориентироваться следует на статью 274 ГПК. По мнению г-на Луспеника, достаточно одного критерия из списка.

Возник вопрос, должен ли истец просить рассмотреть дело в упрощенном порядке в иске. Часть 4 статьи 187 ГПК предусматривает, что при открытии производства судья решает, в каком порядке рассматривать дело: в общем или упрощенном, пояснил г-н Луспеник. В определении будет указано, по каким правилам осуществляется производство. При этом указывать дату рассмотрения необязательно.

Суд может рассматривать трудовой спор в общем порядке. «Не все трудовые дела рассматриваются автоматически в упрощенном порядке», — выразил мнение Дмитрий Луспеник. Никто, по его словам, не запретит судье написать: трудовой спор сложный, потому подлежит рассмотрению в общем порядке.

Согласно статье 268 ГПК, датой вынесения решения по упрощенному делу является составление полного текста (ведь заседание не проводится и решение не оглашается). Копия направляется на протяжении двух дней сторонам. По мнению участников обсуждения, в упрощенном производстве не будет такого явления, как оглашение сокращенного решения (только вступительная и резолютивная части). Следует отметить, что консенсус по поводу того, как отобразить в протоколе дело без явки сторон, достигнут не был.

Кроме того, г-н Луспеник напомнил, что новый ГПК позволяет обжаловать частичное решение (принимается решение по одному требованию и далее продолжается процесс по другим исковым требованиям).