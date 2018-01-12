Окружной админсуд г.Киева рассмотрит иск к НАПК из-за непроведения полной проверки деклараций кандидатов в судьи ВС

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблатта к НАПК. Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, являются ВККС, ВСП, а также 113 судей Верховного Суда.
Как отмечают в пресс-службе суда, истец просит суд признать противоправным бездействие Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за непроведения полной проверки деклараций кандидатов на должности судей Верховного Суда в соответствии с требованиями действующего законодательства. Судебное заседание состоится 7 февраля.
Сохранить:
Контакты:
Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: