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Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

Окружной админсуд г.Киева рассмотрит иск к НАПК из-за непроведения полной проверки деклараций кандидатов в судьи ВС

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблатта к НАПК. Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, являются ВККС, ВСП, а также 113 судей Верховного Суда.

Как отмечают в пресс-службе суда, истец просит суд признать противоправным бездействие Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за непроведения полной проверки деклараций кандидатов на должности судей Верховного Суда в соответствии с требованиями действующего законодательства. Судебное заседание состоится 7 февраля.