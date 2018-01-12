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Дмитрий Луспеник проанализировал особенности рассмотрения дел по новому ГПК

12 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда продолжают обсуждать с судьями апелляционных судов проблемы нового ГПК. Участники мероприятия перешли к вопросу искового производства.

В новом кодексе немало оценочных категорий. Таким является понятие излишних доказательств (надмірних доказів) в статье 189 ГПК, отметил секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник.

Суд, которому дело не подсудно, не может открывать по нему производство.

Сторона может провести экспертизу до предъявления иска. Дмитрий Луспеник напомнил, что в новом ГПК присутствует термин «эксперт по вопросам права».

Возврат повестки из-за истечения сроков хранения на почте не является подтверждением надлежащего уведомления. Отказ получить повестку будет признаваться надлежащим уведомлением.

В упрощенном производстве стороны не вызываются в суд, а фиксация заседания не ведется, подчеркнул г-н Луспеник.

Также г-н Луспеник признал, что ГПК имеет ряд технических неточностей, поскольку тысячи правок вносились парламентариями с голоса.

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