Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

В ВС обсудили проблемы, связанные с судебным сбором и адвокатской монополией в новом ГПК

Судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда продолжают обсуждать с судьями апелляционных судов проблемы нового ГПК.

«Мы изучаем проблемы, которые возникли вследствие первого применения новых процессуальных кодексов», — заявила судья ВС Мария Червинская.

В частности, было уделено внимание вопросу отводов, например, нужно ли приостанавливать рассмотрение дела на время рассмотрения отвода. Оценивать обоснованность отвода может лишь другой судья. При этом можно заявлять отводы всем следующим судьям, которым будет передано дело в случае удовлетворения отвода.

Комментируя вопрос адвокатской монополии, г-жа Червинская сказала следующее. В апелляции только адвокаты сейчас осуществляют представительство, но есть исключение — в суд может прийти первый руководитель предприятия, и это будет самопредставительством юрлица. Какое-либо другое физлицо не может на основании доверенности представлять юрлицо. Она напомнила, что кассационные жалобы уже возвращались по причине того, что их подавал не адвокат. «Юрисконсульт может прийти в суд, но только получив адвокатское свидетельство», — заявил секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник. Если юрисконсульт придет в апелляционный или кассационный суд, то он будет сидеть в зале без полномочий.

Вопрос судебных расходов затронула судья ВС Валентина Высоцкая. Судебный сбор взыскивается с ответчика в пользу государства, если истец освобожден от судебного сбора и выиграл дело. Если ответчик признает иск, то ему возвращается 50% судебных расходов. По словам г-жи Высоцкой, судебный сбор уплачивается при подаче заявления об отмене судебного приказа.

Можно ли сделать рассрочку уплаты суммы судебного сбора для юрлица с учетом его материального положения? Прямо это не запрещено, но суды крайне редко принимали такие решения.