Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

В правительстве сообщили о том, сколько человек пересекли линию разграничения на Донбассе в 2017 году

В 2017 году линию разграничения на Донбассе пересекли 11 млн 331,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так, по данным ведомства, в декабре линию столкновения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1084 тыс. человек, из них 854,1 тыс. — через контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой области и 230,3 тыс. — в Луганской. С контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 557,1 тыс. человек, в обратном направлении — 527,2 тыс.

Отмечается, что наибольшая нагрузка зафиксирована на КПВВ «Марьинка» (264 тыс. человек) и «Майорское» (261,4 тыс. человек). КПВВ «Станица Луганская» пересекли 230,3 тыс. человек, «Новотроицкое» — 202,6 тыс., «Гнутово» — более 126 тыс.

По сравнению с ноябрем на востоке страны зафиксировано увеличение общего количества пересечений гражданским населением на 4,6%: в Донецкой области — на 5,1% и в Луганской — на 2,77%, а по сравнению с январем 2017 г. пропускная способность КПВВ выросла почти вдвое.

Также на временно неподконтрольные территории на востоке страны через КПВВ «Новотроицкое» было доставлено 777,3 т гуманитарных грузов, из них продуктов питания — 341,5 т, строительных материалов — 379, 9 т, медпрепаратов и оборудования — 25,6 т.

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда из АР Крым в декабре наблюдалась следующая ситуация: административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 167,5 тыс. человек, из них 82,7 тыс. человек въехали на территорию полуострова, 84,4 тыс. человек — выехали.

Больше всего случаев пересечений зафиксировано на КПВВ «Каланчак» — 79,4 тыс. человек, контрольный пункт «Чонгар» пересекли 75,8 тыс. человек и КПВВ «Чаплинка» — 12,3 тыс. человек, где, несмотря на общее уменьшение количества пересечений, наблюдалось их увеличение на 2,5% по сравнению с ноябрем.

Всего в 2017 году КПВВ пересекли 11 331,6 тыс. человек на востоке Украины и в АР Крым — 2 513,3 тыс. человек. Наибольшая нагрузка пришлась на август: на востоке — около 1188 тыс. человек, в Крыму — почти 360 тыс. человек.