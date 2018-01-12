Ставки портовых сборов снижены на 20%

Правительство поддержало предложение Министерства инфраструктуры о снижении ставок портовых сборов: корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального и административного — на 20%, начиная с 1 января 2018 года. Соответствующее распоряжение правительства было согласовано на заседании в четверг, говорится на правительственном портале.
«Мы обещали — и мы сделали. Спасибо правительству за поддержку такой важной инициативы. Мы рассчитываем на комплексный эффект от внедрения такого решения: удешевление логистики, увеличение объемов перевалки грузов украинскими портами, повышение конкурентоспособности и, как следствие, полноценное включение Украины в международные транспортные коридоры, развитие Нового шелкового пути», — сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он подчеркнул, что снижение ставок портовых сборов — первый шаг, но не последний: «Эта победа важная, но вместе с тем промежуточная. Мы будем снижать сборы и в дальнейшем».
Напомним, что соответствующее распоряжение правительства было одобрено во время заседания Кабинета Министров Украины.
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