В пятницу, 12 января, вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления. Соответствующий документ был опубликован в парламентской газете «Голос Украины».
«Совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства», — говорится в документе.
Кроме того, преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.
Отметим, что большинство норм данного Закона вступят в силу через год после публикации в «Голосе Украины», а именно — 11 января 2019 года.
Напомним: 7 декабря Верховный Совет принял закон о противодействии домашнему насилию. Документ поддержали 237 народных депутатов.
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