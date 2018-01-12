Сегодня 12 января 2018 года, 18:48

Вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления

В пятницу, 12 января, вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления. Соответствующий документ был опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

«Совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства», — говорится в документе.

Кроме того, преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.

Отметим, что большинство норм данного Закона вступят в силу через год после публикации в «Голосе Украины», а именно — 11 января 2019 года.

Напомним: 7 декабря Верховный Совет принял закон о противодействии домашнему насилию. Документ поддержали 237 народных депутатов.