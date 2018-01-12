Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

Судьи ВС разъясняют судьям апелляционной инстанции проблемные вопросы ГПК

В здании Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда проходит встреча руководства данного суда с судьями апелляционных судов, посвященная проблемным вопросам процессуальных кодексов. Подготовлен список из 300 вопросов.

Как отметил секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник, среди проблемных вопросов — изменение норм относительно судебного сбора, создания электронного суда и введение санкций за злоупотребление процессуальными правами. Последнее особенно важно, и задача судей — объяснить участникам споров с первых дней, что злоупотребления недопустимы.

Для кассации и апелляции актуальны вопросы введения адвокатской монополии. По производствам, открытым до 1 января 2018 года, участие адвоката необязательно.

Дмитрий Луспеник выразил уверенность, что судьи успешно пройдут переходный этап.

«Надеюсь, что мы сможем также эффективно и качественно осуществлять правосудие, как раньше», — заявил он. Цель мероприятия — показать, что в новых процессуальных кодексах «нет неразрешимых проблем» (нюансы скорее касаются процедуры).

Далее слово взял судья ВС Виктор Стрильчук, затронув вопрос о вызове участников, местонахождение которых неизвестно. До начала функционирования новой автоматизированной системы предлагается извещать посредством публикации на портале Судебной власти Украины. Размещать объявления в СМИ больше не будут. Однако судьи возразили, что в нынешних условиях граждане не всегда проверяют данный сайт, поэтому не будут надлежащим образом уведомлены о процессе.

Хотя в ВС считают, что уведомление через СМИ было еще менее эффективным. «Можно подумать, что «Урядовый курьер» кто-то читал», — заметил председатель Суда Борис Гулько.

Истец должен доказать, что не подавал других исков при подаче иска? Это не нужно доказывать, можно лишь утвердительно об этом заявить в иске, считает г-н Стрильчук.

Дмитрий Луспеник рассказал, как понимать правило о том, что начало рассмотрения начинается после вступления в силу нового ГПК. Это означает, что дело слушается с начала той стадии, на которой оно было до 15 декабря 2017 года.

Трактуя принцип гласности, г-н Стрильчук подчеркнул, что фото и видеосъемку нельзя запретить в открытом процессе, даже если возражают отдельные участники. Общественный интерес превалирует над их правами. Если онлайн-трансляция не мешает судье рассматривать дело, то реагировать на это не нужно (в крайнем случае можно сделать замечание стримеру).

Дмитрий Луспеник заметил, что возможность суда избрать другой способ защиты прав возникла не в ГПК, а в Гражданском кодексе Украины с 2004 года.

Применять ли ссылки на позиции ВСУ и ВССУ? Это остается на усмотрение суда, т.к. они носят рекомендационный характер, считает г-н Луспеник.