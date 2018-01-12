Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

Украина отложила запрет на закупку «домашнего» молока

Согласно требованиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Украина должна была с января 2018 года отказаться от закупки молока второго сорта (так называемое домашнее). Однако Минагрополитики инициировало отсрочку вступления в силу нового стандарта ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови» на полгода, до 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте МинАПК.

Отсрочка будет использована для создания ступенчатой системы трансформации требований к качеству молока-сырья, гигиенических требований к молочным продуктам при производстве и переработке. Проект этого приказа предусматривает, что использование молока второго класса для производства пищевых продуктов после двухлетнего переходного периода будет ограничено, но его можно будет закупать для изготовления кормов для животных или казеина.

В то же время в МинАПК считают, что повысить качество молока до первого сорта не так сложно. Для этого персонал, задействованный в работе с животными, должен быть в чистой одежде, использовать чистые перчатки, мыть руки с мылом или дезинфицировать их. Для доения нужно использовать чистые емкости, желательно доильный аппарат или доильные установки, которые необходимо мыть и дезинфицировать после каждого доения. Коровы должны подлежать ветеринарному уходу.

Молоко первого сорта дороже примерно на две гривны и пользуется повышенным спросом. Сейчас его доля в общих закупках — 15,5%.

Конечная цель приказа, разрабатываемого в Минагрополитики, остается прежней — переход к стандарту 100/400 (молоко экстра-класса), соответствующему европейским положениям.