Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

В НБУ подсчитали количество судебных решений об отмене постановлений об отзыве банковской лицензии

Суды неоднократно подтверждали законность решений Национального банка относительно неплатежеспособных банков. Таких решений было принято всего 15. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Еще 26 дел, в которых акционеры или вкладчики неплатежеспособных банков оспаривают решение регулятора о выводе банков с рынка, находятся на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций», — отмечают в СБУ.

Вместе с тем судами было принято 11 решений об отмене постановлений НБУ об отнесении банков к категории неплатежеспособных и/или отзыве банковской лицензии и ликвидации относительно таких банков, как «Союз», «Златобанк», «Укринбанк», «Банк Велес», «Радикал Банк», «Финансовая инициатива», «Киевская Русь», «KСГ Банк», «Крещатик», «Восточно-промышленный банк» и «ТК Кредит».

«Национальный банк прогнозирует возможность возникновения системных рисков для финансовой стабильности страны путем принятия судами решений о возобновлении деятельности неплатежеспособных банков. Ведь подобные решения судов создали прецедент, когда судебная система используется владельцами банков, выведенных с рынка, как квазилегитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на очищение банковского сектора страны», — отмечают в Национальном банке Украины.