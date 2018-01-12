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В НБУ подсчитали количество судебных решений об отмене постановлений об отзыве банковской лицензии

12 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Суды неоднократно подтверждали законность решений Национального банка относительно неплатежеспособных банков. Таких решений было принято всего 15. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Еще 26 дел, в которых акционеры или вкладчики неплатежеспособных банков оспаривают решение регулятора о выводе банков с рынка, находятся на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций», — отмечают в СБУ.

Вместе с тем судами было принято 11 решений об отмене постановлений НБУ об отнесении банков к категории неплатежеспособных и/или отзыве банковской лицензии и ликвидации относительно таких банков, как «Союз», «Златобанк», «Укринбанк», «Банк Велес», «Радикал Банк», «Финансовая инициатива», «Киевская Русь», «KСГ Банк», «Крещатик», «Восточно-промышленный банк» и «ТК Кредит».

«Национальный банк прогнозирует возможность возникновения системных рисков для финансовой стабильности страны путем принятия судами решений о возобновлении деятельности неплатежеспособных банков. Ведь подобные решения судов создали прецедент, когда судебная система используется владельцами банков, выведенных с рынка, как квазилегитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на очищение банковского сектора страны», — отмечают в Национальном банке Украины.

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