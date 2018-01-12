Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

ВККС обнародовала списки судей, которым в январе назначено интервью с психологами

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины обнародованы списки судей, в отношении которых решением Комиссии от 20 октября 2017 №106/зп-17 назначено квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности. Так, судьи должны будут пройти интервью с психологами 20, 21, 27 и 28 января 2018 года.

Адрес проведения — г.Киев, улица Мельникова, 81-Б. Регистрация на интервью — за 30 минут до назначенного судье времени интервью. Продолжительность интервью — один час. Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение судьи.