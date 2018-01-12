Правительство отменило запланированные реформы ГФС и таможни

Кабинет Министров Украины отменил постановление 2017 года о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, которое инициировало Министерство финансов.
«На заседании правительства в четверг, 11 января, было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики, а также постановление о реорганизации территориальных органов Государственной фискальной службы. Отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля прошлого года», — говорится в сообщении.
Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и Главного межрегионального управления ГФС. В то же время областные и энергетическую таможню планировали присоединить к Межрегиональной таможне.
«Объединенные государственные налоговые инспекции должны быть присоединены к главным управлениям ГФС в областях, а последние, в свою очередь, вместе с Офисом крупных налогоплательщиков — включены в состав Межрегионального главного управления ГФС», — отмечает издание.
И.о. председателя ГФС Мирослав Продан и представители парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики раскритиковали предложения Минфина и заявили, что их невозможно реализовать.
Однако в Минфине ответили, что руководство ГФС не хочет реформировать ведомство.
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