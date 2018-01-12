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НБУ изменил перечень банков, которые могут участвовать в валютных специнтервенциях

12 января 2018 года Источник:УНИАН

Национальный банк Украины утвердил перечень из 20 банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях регулятора в форме запроса наилучшего курса в первом квартале 2018 года.

Как сообщается на сайте НБУ, в перечень из 20 банков добавлен «ПроКредит Банк», при этом «Проминвестбанк» исключен. С учетом этих изменений, как отметил НБУ, в январе-марте участвовать в таких интервенциях смогут «Альфа-Банк», «Банк инвестиций и сбережений», «Банк Кредит Днепр», «ИНГ Банк Украина», «Глобус», «Креди Агриколь Банк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Пивденный», «ПриватБанк», «ПроКредит Банк», ПУМБ, «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк», «Ситибанк», «ТАСкомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк».

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