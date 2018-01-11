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Сегодня 11 января 2018 года, 18:43

Стартовал прием документов кандидатов для избрания на должность члена ВСП съездом судей Украины

Секретариат Высшего совета правосудия объявил о начале приема документов кандидатов для избрания на должность члена ВСП съездом судей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Согласно требованиям статей 8, 9, 10 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», секретариат Высшего совета правосудия объявляет о начале приема документов от кандидатов для избрания на должность члена Высшего совета правосудия съездом судей Украины.

Прием документов продлится с 10 января 2018 года до 24:00 2 февраля 2018 года.

Перечни с информацией о кандидатах для избрания на должность члена Высшего совета правосудия в порядке поступления заявлений и других документов, предоставленных кандидатами, будут размещаться в разделе «Кандидаты в состав ВСП» на официальном сайте Высшего совета правосудия.