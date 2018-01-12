Свободные бюджетные средства будут хранить в долларах — решение правительства

Кабинет Министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января.
В частности, КМУ принял постановление «О внесении изменения в пункт 6 Порядка размещения временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах».
Внесенные изменения предусматривают возможность временно размещать свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте. До этого разрешалось размещать бюджетные средства исключительно в гривне.
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