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Сегодня 12 января 2018 года, 18:47

Свободные бюджетные средства будут хранить в долларах — решение правительства

Кабинет Министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января.

В частности, КМУ принял постановление «О внесении изменения в пункт 6 Порядка размещения временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах».

Внесенные изменения предусматривают возможность временно размещать свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте. До этого разрешалось размещать бюджетные средства исключительно в гривне.