Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

Парламенту предлагают ввести наказание в отношении гастролирующих в России украинских артистов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает наложить на украинских артистов, гастролирующих в России, наказание в виде санкций или уголовной ответственности. Так, речь идет о «выступлениях украинских артистов, которые активно гастролируют в Российской Федерации», говорится в заявлении Нацсовета.

«В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В таком случае любое действие регулятора, связанное с ограничением, будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понятна с точки зрения этических стандартов, но нет юридических оснований, равнозначны нулю», — говорится в тексте.

В Нацсовете также считают, что законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику относительно влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором.

«Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность. А телерадиоорганизации можно было бы обязать ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей», — говорится в заявлении.