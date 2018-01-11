Сегодня 11 января 2018 года, 18:45

Процесс укрупнения судов: очевидное и вероятное

О том, что процесс укрупнения судов не ограничится трансформациями на вершине судебного Олимпа, стало понятно еще полтора года назад, когда была принята новая редакция Закона «О судоустройстве и статусе судей». В 20-х числах декабря прошлого года Высший совет правосудия (ВСП) «благословил» намерение главы государства провести трансформации в судах первой и второй инстанций, а уже в последний рабочий день ушедшего года Петр Порошенко издал семь соответствующих указов.

Почему для судебных реформаторов было принципиально важно обозначить контуры дальнейшего укрупнения судов до конца 2017-го, предугадать не сложно, ведь в 2018 году уже действуют новые конституционные правила создания, ликвидации и реорганизации судов. Теперь эта функция будет замыкаться не на главе государства, который ранее издавал соответствующие указы, а на парламенте. В соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции Украины и предписаниями статьи 19 Закона любые преобразования в судах осуществляются законом, проект которого вносит на рассмотрение Верховного Совета Президент Украины после консультаций с ВСП. Следовательно, в механизм судостроения была привнесена политическая составляющая, которая, как показывает практика, не всегда является заставляющей для реализации реформ, скорее наоборот. В нынешних политических реалиях участие народных депутатов в тех или иных процедурах или механизмах может стать главным сдерживающим фактором (вспомнить хотя бы ранее действующий конституционный алгоритм избрания парламентом судей бессрочно).

Философия новой географии судов Украины такова: укрупнение судов происходит с целью организационной и финансовой оптимизации, для того чтобы обеспечить лучший доступ граждан к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел. Дескать, в нашей стране не должно быть районов без судов и судов без судей, как это часто бывает сейчас. Причем заявленная ликвидация не означает, что граждане в том или ином отдаленном населенном пункте будут вынуждены ехать, скажем, за 100–200 км до ближайшей обители Фемиды: помещение суда, находящее в ближайшей территориальной локации, останется, просто юридически это будет суд, объединенный с судом или судами соседних районов. И если так случится, что в конкретном районе в суде не будет судей (стандартная ситуация в нынешних реалиях!), то гражданин сможет обратиться в суд в соседнем районе.

Тот факт, что указы о ликвидации, реорганизации и создании судов уже изданы, не означает, что столь масштабные пертурбации будут проведены одномоментно или даже в нынешнем году. Самый реалистичный прогноз в этом случае — два-три года, за исключением проведения пертурбаций в апелляционных инстанциях, для которого законом установлен предельный срок — 30 сентября 2019 года.

Кто и каким образом будет реализовывать президентский сценарий укрупнения судов и как может сложиться дальнейшая профессиональная карьера судей ликвидируемых инстанций — подробнее об этом читайте в №3 «ЮП» от 16 января с.г.