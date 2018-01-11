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Процесс укрупнения судов: очевидное и вероятное

11 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

О том, что процесс укрупнения судов не ограничится трансформациями на вершине судебного Олимпа, стало понятно еще полтора года назад, когда была принята новая редакция Закона «О судоустройстве и статусе судей». В 20-х числах декабря прошлого года Высший совет правосудия (ВСП) «благословил» намерение главы государства провести трансформации в судах первой и второй инстанций, а уже в последний рабочий день ушедшего года Петр Порошенко издал семь соответствующих указов.

Почему для судебных реформаторов было принципиально важно обозначить контуры дальнейшего укрупнения судов до конца 2017-го, предугадать не сложно, ведь в 2018 году уже действуют новые конституционные правила создания, ликвидации и реорганизации судов. Теперь эта функция будет замыкаться не на главе государства, который ранее издавал соответствующие указы, а на парламенте. В соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции Украины и предписаниями статьи 19 Закона любые преобразования в судах осуществляются законом, проект которого вносит на рассмотрение Верховного Совета Президент Украины после консультаций с ВСП. Следовательно, в механизм судостроения была привнесена политическая составляющая, которая, как показывает практика, не всегда является заставляющей для реализации реформ, скорее наоборот. В нынешних политических реалиях участие народных депутатов в тех или иных процедурах или механизмах может стать главным сдерживающим фактором (вспомнить хотя бы ранее действующий конституционный алгоритм избрания парламентом судей бессрочно).

Философия новой географии судов Украины такова: укрупнение судов происходит с целью организационной и финансовой оптимизации, для того чтобы обеспечить лучший доступ граждан к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел. Дескать, в нашей стране не должно быть районов без судов и судов без судей, как это часто бывает сейчас. Причем заявленная ликвидация не означает, что граждане в том или ином отдаленном населенном пункте будут вынуждены ехать, скажем, за 100–200 км до ближайшей обители Фемиды: помещение суда, находящее в ближайшей территориальной локации, останется, просто юридически это будет суд, объединенный с судом или судами соседних районов. И если так случится, что в конкретном районе в суде не будет судей (стандартная ситуация в нынешних реалиях!), то гражданин сможет обратиться в суд в соседнем районе.

Тот факт, что указы о ликвидации, реорганизации и создании судов уже изданы, не означает, что столь масштабные пертурбации будут проведены одномоментно или даже в нынешнем году. Самый реалистичный прогноз в этом случае — два-три года, за исключением проведения пертурбаций в апелляционных инстанциях, для которого законом установлен предельный срок — 30 сентября 2019 года.

Кто и каким образом будет реализовывать президентский сценарий укрупнения судов и как может сложиться дальнейшая профессиональная карьера судей ликвидируемых инстанций — подробнее об этом читайте в №3 «ЮП» от 16 января с.г.

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Комментарии:»

Ух ты. 11 января 2018 года 18:37 #

Если никакого обновления судейского корпуса на местах не произойдет и все делается с целью, чтобы не было районов без судей и судов без судей, а в остальном все останется на своих местах, можно было просто увеличить штат судей и законом поручить судьям нескольких районов разрешать дела соседних судов при отсутствии в них судей. И на этом поставить точку.
Если все это называется судебной реформой, то это просто арифметическое правило, по которому от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Но зато какой фургон на весь мир или много шума из ничего.

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