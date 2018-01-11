Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска на границе в первой половине 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану во время визита в Черновцы.
«Мы разговаривали об этих пропускных пунктах, двух пунктах — «Дьяковцы-Раковец» и «Красноильск-Викову де Сус», открытие которых предусмотрено в первой половине 2018 года», — сказал он на совместной на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в четверг.
При этом Мелешкану добавил, что с румынской стороны границы пункты пропуска уже подготовлены.
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