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Сегодня 12 января 2018 года, 18:46

КМУ утвердил концепцию программы развития автомобильных дорог

Кабинет Министров Украины утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет со сметой в 322 млрд грн. Данное решение принято правительством в четверг, 11 января.

Цель программы заключается в создании современной сети автодорог, которая позволит увеличить объем перевозок и улучшить инвестиционный климат, а также обеспечит эффективность транспортных услуг.

Так, предусматривается улучшение 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкция 1 тыс. км дорог.

Кроме того, планируется введение долгосрочных контрактов, усиление сотрудничества с международными финансовыми организациями для привлечения средств.

Полный объем финансирования составит 322,6 млрд грн, из них 176 млрд грн — бюджетные средства.