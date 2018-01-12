КМУ утвердил концепцию программы развития автомобильных дорог

Кабинет Министров Украины утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет со сметой в 322 млрд грн. Данное решение принято правительством в четверг, 11 января.
Цель программы заключается в создании современной сети автодорог, которая позволит увеличить объем перевозок и улучшить инвестиционный климат, а также обеспечит эффективность транспортных услуг.
Так, предусматривается улучшение 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкция 1 тыс. км дорог.
Кроме того, планируется введение долгосрочных контрактов, усиление сотрудничества с международными финансовыми организациями для привлечения средств.
Полный объем финансирования составит 322,6 млрд грн, из них 176 млрд грн — бюджетные средства.
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