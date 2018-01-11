Сегодня 11 января 2018 года, 18:44

В антикоррупционной прокуратуре заявили, что судью Чауса могут экстрадировать в марте 2018 года

После завершения рассмотрения судебного процесса относительно обжалования отказа в политическом убежище в Молдове судья-беглец Чаус может быть передан Украине уже в марте 2018 года. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

«Мы его очень ждем (судью Чауса — ред). Дело готово, мы обращались со спецрасследованием, поскольку местонахождение его известно — Кишинев. Суд пока и не удовлетворил ходатайство (об экстрадиции — ред.), и не отказал в нем. Мы надеемся, что политические процессы в Молдове сдвинут процесс по судье Чаусу. Известно, что ему отказано в политическом убежище в Молдове и он оспаривает это решение в судебных инстанциях. Коллеги из Молдовы говорили, что до конца января этот вопрос должен быть решен. Мы рассчитываем, что в марте он будет выдан», — резюмировал В.Кривенко.

Напомним: Высший совет правосудия временно отстранил от должности судью Днепровского районного суда Николая Чауса, которого поймали на взятке в 150 тыс. долл. США.

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого. Сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч.4 ст.368 УК ему направили 11 августа. 6 сентября 2016 Верховный Совет Украины дал согласие на задержание судьи и его арест. 27 октября 2017 в розыск судью Чауса объявил Интерпол.