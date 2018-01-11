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Правительство обязало проверять психику будущих дипломатов

11 января 2018 года Источник:Українські Новини

Кабинет Министров Украины установил обязательность психиатрического осмотра граждан, принимаемых на дипломатическую службу. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в четверг.

В пояснительной записке к документу сказано, он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы в связи с «повышенной психоэмоциональной нагрузкой на работников дипслужбы, в частности во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью».

Как известно, президент Петр Порошенко внес в парламент для внеочередного рассмотрения как неотложный законопроект «О дипломатической службе».

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