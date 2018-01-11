Нацсовет предлагает запретить политикам вести телевизионные передачи и программы

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает Верховному Совету законодательно ограничить ведение телевизионных передач и программ политиками. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
«Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Нацсовета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах — оно нивелирует журналистику, выталкивает СМИ за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы», — говорится в сообщении.
Нацсовет предлагает парламенту урегулировать эти вопросы в кратчайшие сроки.
«Свои предложения Нацсовет готов обсудить публично с представителями Госкино, индустрии и общественности, независимыми экспертами», — отмечается в сообщении.
Напомним: в 2016 году Генпрокуратура сочла нарушением работу на телевидении депутатов Олега Ляшко, Евгения Мураева, Вадима Рабиновича и Павла Кишкаря. Ляшко, Мураев и Рабинович работали ведущими на телеканале NewsOne, Кишкарь — на телеканале «ЭспрессоTV».
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