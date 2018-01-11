Сегодня 11 января 2018 года, 18:44

Крымская прокуратура просит жителей оккупированного полуострова сообщать о фактах призыва в российскую армию

Прокуратура Автономной Республики Крым просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре напоминают, что ими «осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии России, направления из военных комиссариатов соответствующих повесток жителям, а также по фактам возбуждения уголовных дел или другого привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии России».

В ведомстве уточнили, что ожидают жалобы крымчан на факты принуждения к прохождению службы в российской армии по телефону (044) 569-73-57, электронной почте (zvern01@ark.gp.gov.ua) или по своему киевскому адресу (улица Деловая, 24).

Накануне в прокуратуре АРК сообщили, что собирают доказательства по фактам принуждения крымчан к прохождению военной службы в армии России, что является «военным преступлением, на которое распространяется юрисдикция Международного уголовного суда».

Крымская правозащитная группа утверждает, что за три года в российскую армию призвали около 10 тысяч крымчан.

После захвата Крыма оккупанты проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН, напоминает «Крым.Реалии».