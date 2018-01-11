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Начался прием документов от кандидатов на избрание членом ВККС

11 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины объявил о начале приема документов от кандидатов на избрание членом ВККС съездом судей Украины. Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Согласно решению Совета судей Украины от 7 декабря 2017 № 71, которое поступило в Комиссию 9 января 2018 года, проведение ХV съезда судей Украины назначено на 5-6 марта 2018 года (с резервной датой — 7 марта). В повестку дня съезда включен вопрос об избрании члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Прием документов от кандидатов осуществляется секретариатом Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: г. Киев, ул. Механизаторов, 9, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45, в последний день — 2 февраля 2018, с 9:00 до 24:00. В холле здания Комиссии размещен ящик для приема документов.

Полный перечень требований к кандидатам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также ограничения относительно членства в Комиссии определены статьями 94 и 95 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». С образцами отдельных документов, которые нужно подать в секретариат Комиссии, можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии в разделе «Информация для кандидатов в состав ВККС». Перечень кандидатов на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и информация о них обнародуется в разделе «Кандидаты в состав ВККС».

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