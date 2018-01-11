ГПУ прокомментировала текст приговора суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. США В.Януковича, обнародованного СМИ

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации 1,5 млрд долл. США преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, обнародованного телеканалом Al Jazeera.
«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращу ваше внимание на то, что указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей», – сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на брифинге в Киеве в четверг.
По его словам, подлинность документа будет подтверждена через время, после проведения соответствующего анализа компетентными органами.
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