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Власти Нью-Йорка подали в суд на крупные нефтяные компании из-за изменения климата

11 января 2018 года Источник:УНИАН

Администрация города Нью-Йорка подала в суд на крупнейшие частные нефтяные компании из-за того, что они, по мнению городских властей, являются одной из причин глобального потепления, а городу нужны средства для того, чтобы оградить своих жителей и собственность от негативных эффектов этого явления, следует из сообщения на официальном сайте Нью-Йорка.

Иск был подан против BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, и Royal Dutch Shell. Сумма иска не уточняется, однако оценивается в «миллиарды долларов».

«Город намерен взыскать с BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, и Royal Dutch Shell компенсацию за миллиарды долларов, которые город потратит на защиту жителей Нью-Йорка от эффектов изменения климата», — идет речь в сообщении.

В сумму иска входят как уже понесенные, так и будущие затраты, связанные с изменением климата. Из сообщения также следует, что в Нью-Йорке уже действует программа стоимостью более 20 млрд долл. США, нацеленная на защиту города, его жителей и собственности, от эффектов изменения климата, в частности, речь идет о защитных сооружениях от ураганов, интенсивность которых в последнее время усилилась, а также о барьерах, строящихся из-за увеличения уровня воды в мировом океане.

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