ГПУ заявляет о завершении расследования дела экс-министра энергетики Э.Ставицкого

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте ГПУ.
«Генеральной прокуратурой Украины закончено досудебное расследование, в котором Ставицкий Эдуард Анатольевич является подозреваемым по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.358 (использование поддельного документа) (ст. 358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) УК Украины», – говорится в сообщении.
Правоохранители вызывают Ставицкого для ознакомления с материалами дела на 11.30 18 января. Его защитник Рафальская И.В. получит доступ к материалам с 18 фефраля 2018 года.
Как известно, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. СМИ сообщали, что Ставицкий был в Израиле и сменил фамилию на Розенберг.
В мае 2017 года ГПУ отмечала, что официальный Киев обратился к израильской стороне о передаче Украине бывшего министра энергетики и угольной промышленности.
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