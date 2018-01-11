Сегодня 11 января 2018 года, 18:43

Антикоррупционный суд должен быть создан срочно, - Х.Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза на Украине Хюг Мингарелли заявил, что Антикоррупционный суд на Украине необходимо создать срочно. Об этом дипломат сказал в эфире «Украинского радио».

По его словам, на сегодня коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество и единственно возможный выход - создание антикоррупционного суда и улучшения работы уже созданных антикоррупционных органов.

«Мы, прежде всего, должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции и другие, а также срочно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия», - заявил Х.Мингарелли.

Он добавил, что сейчас надо, чтобы НАПК получило необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Кроме того, по его мнению, необходимо отменить декларирование доходов общественных активистов.

«Понятно, что борьба с коррупцией – это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени», - сказал г-н Мингарелли.

Он отметил, что сейчас на Украине «идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом».