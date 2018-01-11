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16 января Окружной админсуд г. Киева рассмотрит иск М.Саакашвили к Госмиграции

11 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Окружной административный суд Киева 16 января рассмотрит иск лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе. Данная информация обнародована на суда.

«16 января состоится судебное заседание по иску Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины. Вторым ответчиком по делу является Управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области», - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие ГМСУ по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством.

Кроме того, истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по непередаче материалов личного дела Саакашвили в Государственную миграционную службу.

Сейчас в Окружном административном суде города Киева решается вопрос об открытии производства по делу по иску Саакашвили к Генеральной прокуратуре, в котором политик просит суд обязать ведомство предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки, которая осуществлялась в связи с ходатайством Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

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