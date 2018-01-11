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Евгений Солодко об идее мантий для украинских адвокатов: «Не в нашей действительности»

11 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Юридическая практика» поинтересовалась мнением украинских юристов, как они относятся к идее обязательности облачения адвокатов в мантии на судебном заседании? Полную версию материала читайте в следующем номере «Юридической практики» (№ 3 от 16.01.2018). В частности, свое отношение к данной идее, которая периодически обсуждается в адвокатских кругах, поделился Евгений Солодко, управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры»:

«Мантия, как атрибут уважения к Суду, безусловно, заслуживает внимания. Но не в нашей действительности.

При теперешнем состоянии судов адвокаты в мантиях будут выглядеть просто комично в узких коридорах и тесных залах судебных заседаний. Это техническая причина. А идеологическая или, если угодно, политическая — при изнасилованной, грубо и цинично, судебной системе судебная власть в нашем государстве отсутствует.

Все вновь вводимые атрибуты, в том числе и мантии — жалкий фарс, попытка придать былой лоск уничтоженному содержанию, сущности Суда. Поэтому — нет. В будущем — возможно, но это будущее, увы, пока не видится.»

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