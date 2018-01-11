Судебная реформа несет не только повышение качества правосудия, но и повышение расходов на защиту судебных прав. Отметим, что соответствующие расходы в нашей стране и так являются высокими. Такой вывод можно сделать на основании исследования Doing Business-2018: расходы истца в хозяйственном процессе оцениваются на уровне 46,3 % от цены иска. Составляющими данной суммы являются гонорар адвокатов (25 %), судебный сбор (9,9 %) и расходы на исполнение решения (11,4 %). По всем трем показателям Украина обходит большинство стран ЕС. Однако в целях ограничения случаев злоупотребления своими правами законодатели решили при принятии новых процессуальных кодексов еще больше увеличить материальные издержки.
Согласно Закону «О Государственном бюджете на 2018 год», поступления в Госбюджет от судебного сбора и обращения залога в доход государства (по спецфонду) составят 3,332 млрд грн, то есть возрастет на 35% по сравнению с прошлым годом. В частности, увеличить доходную часть позволит повышение ставок судебного сбора, в особенности при подаче апелляционных и кассационных жалоб. Дополнительных расходов в гражданском и хозяйственном процессах потребует также «авансовое» внесение на депозит суда суммы на возможное возмещение расходов ответчика на адвоката (часть 4 статьи ХПК, часть 4 статьи 156 ГПК). Свою роль сыграет и введение штрафов за различные процессуальные диверсии, направленные на затягивание рассмотрения дела, хотя понимать злоупотребления можно будет по-разному. Самые высокие штрафы будут установлены в хозпроцессе.
Следует отметить, что новацией новых кодексов является возможность рассмотрения дел в упрощенном порядке (в частности, по малозначительным делам). Хотя они потребуют от суда меньше времени и усилий, однако на размер судебного сбора это не повлияет.
Далее предлагаем вашему вниманию размеры судебного сбора и других возможных издержек в гривне, посчитанные с учетом повышения соцстандартов. Они действуют до конца 2018 года.
1) Судебный сбор
Суд общей юрисдикции:
а) подача иска имущественного характера:
- юрлицом – 1,5% от цены иска, но не менее 1762 грн и не более 616 700 грн;
- физлицом или физлицом - предпринимателем – 1% цены иск, но не менее 704,8 грн и не более 8810 грн;
б) подача иска неимущественного характера:
- юрлицом или физлицом - предпринимателем – 1762 грн;
- физлицом – 704,8 грн;
в) подача заявления о выдаче судебного приказа – 176,2 грн;
г) подача апелляционной жалобы на решение суда – 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска;
д) подача кассационной жалобы на решение суда – 200% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.
Хозяйственный суд:
а) подача иска имущественного характера – 1,5% цены иска, но не менее 1762 грн и не более 616 700 грн;
б) подача иска неимущественного характера – 1762 грн;
в) подача заявления о выдаче судебного приказа – 176,2 грн;
г) подача апелляционной жалобы на решение суда – 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска;
д) подача кассационной жалобы на решение суда – 200% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.
Административный суд:
а) подача иска имущественного характера:
- субъектом властных полномочий, юрлицом – 1,5% цены иска, но не менее 1762 грн и не более 616 700 грн;
- физлицом или физлицом - предпринимателем – 1% цены иска, но не менее 704,8 грн и не более 8810 грн;
б) подача иска неимущественного характера:
- субъектом властных полномочий, юрлицом или физлицом - предпринимателем – 1762 грн;
- физлицом – 704,8 грн.
в) подача апелляционной жалобы на решение суда – 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска;
г) подача кассационной жалобы на решение суда – 200% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.
2) Штрафы
Размеры штрафов за злоупотребления и неисполнение процессуальных обязанностей:
- в гражданском процессе: от 528,6 до 5286 грн (статья 148 ГПК);
- в административном процессе: от 528,6 до 5286 грн (статья 149 КАСУ);
- в хозяйственном процессе: от 1762 грн до 17 620 грн (статья 135 ХПК).
3) Исполнение решений
В связи с увеличением размера заработной платы до 3723 грн возросли расходы на исполнительное производство.
За принудительное исполнение решения неимущественного характера исполнительный сбор взыскивается 7446 грн с должника - физического лица и в размере 14892 грн с должника - юридического лица.
Авансовый взнос составит 2% суммы, подлежащей взысканию, но не более 37 230 грн, а по решению неимущественного характера и решений об обеспечении иска – 3723 грн с должника - физического лица и в размере 7446 грн с должника - юридического лица.Полную версию аналитического материала о судебных расходах в 2018 году читайте в следующем номере «Юридической практики» (№ 3 от 16.01.2018).
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