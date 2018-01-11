Сегодня 11 января 2018 года, 18:44

Как подорожает правосудие в 2018 году?

Судебная реформа несет не только повышение качества правосудия, но и повышение расходов на защиту судебных прав. Отметим, что соответствующие расходы в нашей стране и так являются высокими. Такой вывод можно сделать на основании исследования Doing Business-2018: расходы истца в хозяйственном процессе оцениваются на уровне 46,3 % от цены иска. Составляющими данной суммы являются гонорар адвокатов (25 %), судебный сбор (9,9 %) и расходы на исполнение решения (11,4 %). По всем трем показателям Украина обходит большинство стран ЕС. Однако в целях ограничения случаев злоупотребления своими правами законодатели решили при принятии новых процессуальных кодексов еще больше увеличить материальные издержки.

Согласно Закону «О Государственном бюджете на 2018 год», поступления в Госбюджет от судебного сбора и обращения залога в доход государства (по спецфонду) составят 3,332 млрд грн, то есть возрастет на 35% по сравнению с прошлым годом. В частности, увеличить доходную часть позволит повышение ставок судебного сбора, в особенности при подаче апелляционных и кассационных жалоб. Дополнительных расходов в гражданском и хозяйственном процессах потребует также «авансовое» внесение на депозит суда суммы на возможное возмещение расходов ответчика на адвоката (часть 4 статьи ХПК, часть 4 статьи 156 ГПК). Свою роль сыграет и введение штрафов за различные процессуальные диверсии, направленные на затягивание рассмотрения дела, хотя понимать злоупотребления можно будет по-разному. Самые высокие штрафы будут установлены в хозпроцессе.

Следует отметить, что новацией новых кодексов является возможность рассмотрения дел в упрощенном порядке (в частности, по малозначительным делам). Хотя они потребуют от суда меньше времени и усилий, однако на размер судебного сбора это не повлияет.

Далее предлагаем вашему вниманию размеры судебного сбора и других возможных издержек в гривне, посчитанные с учетом повышения соцстандартов. Они действуют до конца 2018 года.

1) Судебный сбор

Суд общей юрисдикции:

а) подача иска имущественного характера:

- юрлицом – 1,5% от цены иска, но не менее 1762 грн и не более 616 700 грн;

- физлицом или физлицом - предпринимателем – 1% цены иск, но не менее 704,8 грн и не более 8810 грн;

б) подача иска неимущественного характера:

- юрлицом или физлицом - предпринимателем – 1762 грн;

- физлицом – 704,8 грн;

в) подача заявления о выдаче судебного приказа – 176,2 грн;

г) подача апелляционной жалобы на решение суда – 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска;

д) подача кассационной жалобы на решение суда – 200% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.

Хозяйственный суд:

а) подача иска имущественного характера – 1,5% цены иска, но не менее 1762 грн и не более 616 700 грн;

б) подача иска неимущественного характера – 1762 грн;

в) подача заявления о выдаче судебного приказа – 176,2 грн;

г) подача апелляционной жалобы на решение суда – 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска;

д) подача кассационной жалобы на решение суда – 200% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.

Административный суд:

а) подача иска имущественного характера:

- субъектом властных полномочий, юрлицом – 1,5% цены иска, но не менее 1762 грн и не более 616 700 грн;

- физлицом или физлицом - предпринимателем – 1% цены иска, но не менее 704,8 грн и не более 8810 грн;

б) подача иска неимущественного характера:

- субъектом властных полномочий, юрлицом или физлицом - предпринимателем – 1762 грн;

- физлицом – 704,8 грн.

в) подача апелляционной жалобы на решение суда – 150% ставки, подлежащей уплате при подаче иска;

г) подача кассационной жалобы на решение суда – 200% ставки, подлежащей уплате при подаче иска.

2) Штрафы

Размеры штрафов за злоупотребления и неисполнение процессуальных обязанностей:

- в гражданском процессе: от 528,6 до 5286 грн (статья 148 ГПК);

- в административном процессе: от 528,6 до 5286 грн (статья 149 КАСУ);

- в хозяйственном процессе: от 1762 грн до 17 620 грн (статья 135 ХПК).

3) Исполнение решений

В связи с увеличением размера заработной платы до 3723 грн возросли расходы на исполнительное производство.

За принудительное исполнение решения неимущественного характера исполнительный сбор взыскивается 7446 грн с должника - физического лица и в размере 14892 грн с должника - юридического лица.

Авансовый взнос составит 2% суммы, подлежащей взысканию, но не более 37 230 грн, а по решению неимущественного характера и решений об обеспечении иска – 3723 грн с должника - физического лица и в размере 7446 грн с должника - юридического лица.