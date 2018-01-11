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Сегодня 11 января 2018 года, 18:44

Сегодня правительство рассмотрит вопрос о повышении зарплат учителям

Кабинет министров сегодня планирует рассмотреть проект постановления о повышении оплаты труда для педагогических работников. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.

Согласно повестке дня, по этому вопросу на правительстве докладывать будет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Также члены правительства планируют утвердить бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Чиновники собираются согласовать ставки портовых сборов.

Сегодня будет рассматриваться Стратегия государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года, а также Концепция государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства планируется утвердить перенос рабочих дней на 2018 год.

Напомним, ранее в Минобразования сообщили, что в 2018 году зарплата учителей вырастет на 25%, а сводный бюджет образования составит 221,9 млрд грн.