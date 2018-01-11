Сегодня правительство рассмотрит вопрос о повышении зарплат учителям

Кабинет министров сегодня планирует рассмотреть проект постановления о повышении оплаты труда для педагогических работников. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.
Согласно повестке дня, по этому вопросу на правительстве докладывать будет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Также члены правительства планируют утвердить бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Чиновники собираются согласовать ставки портовых сборов.
Сегодня будет рассматриваться Стратегия государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года, а также Концепция государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.
Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства планируется утвердить перенос рабочих дней на 2018 год.
Напомним, ранее в Минобразования сообщили, что в 2018 году зарплата учителей вырастет на 25%, а сводный бюджет образования составит 221,9 млрд грн.
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