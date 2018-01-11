Сегодня 11 января 2018 года, 18:43

В ГФС рассказали, на сколько подорожают сигареты

Пачка сигарет, произведенных после 1 января 2018 года, подорожает на Украине в среднем на 7 гривен из-за повышения акцизов с Нового года. Такие подсчеты обнародовала Госфискальная служба Украины (ГФС).

Повышение произойдет из-за изменений в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают, в том числе, постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

В 2018 году эти показатели повысились на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%. С учетом предыдущей индексации – в среднем на 29,7%. Таким образом, ставка акцизного налога на табачные изделия выросла с 445,56 грн до 577,98 грн за 1000 сигарет, а минимальное налоговое обязательство – с 596,05 грн до 773,20 грн соответственно.

«Акцизный налог на табачные изделия станет основной статьей дополнительного дохода в бюджете 2018 года. За счет сигаретного акциза планируется покрыть 11,7 млн грн из общего объема в 12,4 млн грн дополнительных бюджетных средств», – отметили в ГФС.

В последующие годы специфические ставки акциза на табачные изделия и минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий будут расти на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 сигарет. С 1 января 2025 минимальное налоговое обязательство для сигарет на Украине составит 2770,50 грн за 1000 сигарет.

На Украине акциз на сигареты повышается с 2008 года. За девять лет стоимость пачки сигарет выросла в 20 раз. Акциз на сигареты на Украине рассчитывается в гривнах, на другие товары в евро. Поэтому ужесточение налогов частично съедает инфляция.