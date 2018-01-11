Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 января 2018 года, 18:44

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Московский суд отказал Siemens в возврате поставленных в оккупированный Крым турбин, – росСМИ

11 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens в структуры российской госкорпорации «Ростех» о возвращении турбин, поставленных для строящихся в аннексированном Крыму электростанций. Об этом 10 января сообщает российские СМИ.

«В удовлетворении исковых требований отказать», – сказала судья Аюна Цидипова.

Истец, производитель турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» просил признать незаконным свой договор поставки турбин со структурами «Ростех» от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки.

В Siemens заявили, что ждут разъяснений арбитражного суда Москвы, заявил представитель концерна Вольфрам Трост.

«Нам известно о решении суда. Мы будем ждать разъяснений суда по принятому решению, но мы по-прежнему намерены предпринять все необходимые шаги для защиты наших интересов», — заявил он.

В свою очередь в «Ростехе» так прокомментировали решение суда: «Мы довольны, суд доказал нашу правоту. Фактически в России создается прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории РФ — незаконно».

Ранее Арбитражный суд Москвы привлек Siemens к участию в деле по иску «Сименс технологии газовых турбин» к структурам корпорации Ростех, в связи с чем отложил заседание до 10 января, напоминает Крым. Реалии.

Siemens требовал признать недействительными договоры на поставку турбин и последующую их передачу структурам Ростеха. Кроме того, концерн требовал вернуть поставленные газотрубинные установки. Аналогичные требования содержатся и в иске «Сименс технологии газовых турбин» к предприятиям Ростеха.

Ранее ОАО и ООО «Технопромэкспорт» (структуры Ростеха – ред.) подали встречный иск к Siemens и ее «дочке». Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что решение спора между «Технопромэкспортом» и немецким Siemens по поставкам турбин в Крым возможно только в судебной плоскости.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Немецкий концерн обвиняет «Технопромэкспорт» в поставке четырех газотурбинных установок на полуостров в обход санкций Евросоюза. «Технопромэкспорт» строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
  • integrites
Пресс-релизы

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом