Сегодня 11 января 2018 года, 18:44

Московский суд отказал Siemens в возврате поставленных в оккупированный Крым турбин, – росСМИ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens в структуры российской госкорпорации «Ростех» о возвращении турбин, поставленных для строящихся в аннексированном Крыму электростанций. Об этом 10 января сообщает российские СМИ.

«В удовлетворении исковых требований отказать», – сказала судья Аюна Цидипова.

Истец, производитель турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» просил признать незаконным свой договор поставки турбин со структурами «Ростех» от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки.

В Siemens заявили, что ждут разъяснений арбитражного суда Москвы, заявил представитель концерна Вольфрам Трост.

«Нам известно о решении суда. Мы будем ждать разъяснений суда по принятому решению, но мы по-прежнему намерены предпринять все необходимые шаги для защиты наших интересов», — заявил он.

В свою очередь в «Ростехе» так прокомментировали решение суда: «Мы довольны, суд доказал нашу правоту. Фактически в России создается прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории РФ — незаконно».

Ранее Арбитражный суд Москвы привлек Siemens к участию в деле по иску «Сименс технологии газовых турбин» к структурам корпорации Ростех, в связи с чем отложил заседание до 10 января, напоминает Крым. Реалии.

Siemens требовал признать недействительными договоры на поставку турбин и последующую их передачу структурам Ростеха. Кроме того, концерн требовал вернуть поставленные газотрубинные установки. Аналогичные требования содержатся и в иске «Сименс технологии газовых турбин» к предприятиям Ростеха.

Ранее ОАО и ООО «Технопромэкспорт» (структуры Ростеха – ред.) подали встречный иск к Siemens и ее «дочке». Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что решение спора между «Технопромэкспортом» и немецким Siemens по поставкам турбин в Крым возможно только в судебной плоскости.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Немецкий концерн обвиняет «Технопромэкспорт» в поставке четырех газотурбинных установок на полуостров в обход санкций Евросоюза. «Технопромэкспорт» строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.