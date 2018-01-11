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Минфин одолжил на внутреннем рынке еще миллиард гривен

11 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 986,023 миллиона гривен.

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 175, 273 и 728 дней со средневзвешенной доходностью 15,97%, 15,75% и 15,70% годовых соответственно.

Как сообщалось, Министерство финансов на последнем в 2017 году ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 250 миллионов гривен и 40 миллионов евро. По состоянию на 3 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 749,912 миллиарда гривен, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 миллиарда гривен, или 48% их общего объема.

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