Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 января 2018 года, 18:43

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Назначен новый глава правления Приватбанка

11 января 2018 года Источник:Finance.Ua

10 января наблюдательный совет Приватбанка назначил Петра Крумханзла на должность главы правления и подал документы в Национальный банк на его утверждение. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.

Отмечается, что в качестве члена правления по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль Крумханзл во время кризиса 2008 года уменьшил расходы за счет реструктуризации сети отделений и внедрил новые бизнес-модели.

В Приватбанке называют ценным опыт Крумханзла в должности члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution, где он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый “плохой банк”.

Его последний опыт работы был связан с рынком Китая, где он занимал должность члена правления по операционным вопросам Home Credit, руководил всеми операциями банка, в составе которого работало более 85 000 сотрудников.

Крумханзль владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками.

Напомним, 21 июля Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя правления.

Исполняющим обязанности председателя правления банка была назначена Галина Пахачук.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом