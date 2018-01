Сегодня 10 января 2018 года, 18:30

Украинка намерена судиться с Louis Vuitton из-за плагиата рекламы

Украинский визажист Влада Фоменко-Хаггерти, которая сейчас живет в США, подала в суд на французскую марку Make Up For Ever и Louis Vuitton за плагиат рекламы. Об этом сообщается на сайте адвокатской фирме McArthur Law Firm.

Украинка назвала плагиатом рождественскую рекламную кампанию бренда, на которой изображены четыре вида глянцевой помады, стекающей с губ.

По словам г-жи Хаггерти, данный прием придумала именно она, дав ему название lip drop.

«Нет, я не сотрудничала с ними, и мы не создавали коллаборацию. Я несколько раз сказала им «нет», но они все равно использовали мои фотографии», — рассказала визажист в своем профиле в Instagram.

Отмечается, что в Muste Lustrous Logo также представлены те же самые яркие моменты и отличительная текстура «Жидкого золота» Хаггерти. Похоже, что MUFE взяла фотографию «Жидкого золота» Vlada и использовала ее в качестве модели для создания Lustrous Logo MUFE, о чем свидетельствует сравнение, которое показано ниже. Красные круги в приведенном ниже сравнении показывают примеры того, как Lustrous Logo MUFE и жидкое золото Vlada обладают одинаковыми текстурами и подсветкой, что указывает на то, что Lustrous Logo MUFE - это отредактированная копия фотографии Vlada Liquid Gold.

Отмечается, что суд Калифорнии принял заявление девушки на рассмотрение.