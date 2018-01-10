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КМУ утвердил порядок осуществления дисциплинарного производства в отношении членов правительства

10 января 2018 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Правительство утвердило Порядок осуществления дисциплинарного производства в отношении членов Кабинета Министров Украины и их заместителей, руководителей других центральных органов исполнительной власти и их заместителей, руководителей местных органов исполнительной власти и их заместителей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Решение регулирует на законодательном уровне привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, на которых не распространяется действие законодательства о государственной службе.

Как отмечается в документе, дисциплинарное производство в отношении руководителя органа исполнительной власти нарушается по поручению Премьер-министра Украины. Срок осуществления дисциплинарного производства определяется с учетом срока привлечения к дисциплинарной ответственности, установленного законодательством. Дисциплинарное производство осуществляется дисциплинарной комиссией.

Руководитель органа исполнительной власти, в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство, имеет право:

• получать информацию об основаниях для осуществления такого производства;

• предоставлять устные или письменные объяснения, делать заявления, приносить жалобы, ходатайства о приобщении к материалам дисциплинарного производства документов, касающихся дисциплинарного производства, об опросе других лиц, которым известны обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения дисциплинарного производства;

• получать правовую помощь адвоката или иного уполномоченного им представителя;

• знакомиться с материалами дисциплинарного производства.

По результатам дисциплинарного производства в отношении руководителя органа исполнительной власти члены дисциплинарной комиссии составляют акт. Акт подписывается членами дисциплинарной комиссии не позднее последнего дня срока, определенного в поручении Премьер-министра Украины. Члены дисциплинарной комиссии имеют право изложить свое особое мнение, которое прилагается к акту.

По результатам рассмотрения представления Премьер-министра Украины Кабинетом Министров Украины принимается решение о применении соответствующего дисциплинарного взыскания или обращение к субъекту назначения о применении дисциплинарного взыскания к руководителю органа исполнительной власти, в отношении которого осуществлялось дисциплинарное производство.

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