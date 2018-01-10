В ближайшие время выдача биометрических паспортов ускорится, - Госмиграция

В ближайшие время загранпаспорта будут снова выдавать в сроки до 7 или 20 дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В январе 2018 года запланирован запуск на Полиграфкомбинате «Украина» дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора», - говорится в сообщении.
Как отмечается, на данный момент задержка выдачи паспортов продолжается. В миграционной службе порекомендовали украинцам не планировать поездку без действующего паспорта на руках, а также не обращаться к посредникам, которые обещают выдачу документа в кратчайшие сроки.
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