Сегодня 10 января 2018 года, 18:31

В украинских судах не налажена полноценная коммуникация с журналистами, - результаты исследования

Представители ОО «Вектор прав человека» и проекта «Суд человеческим языком» сегодня в Киеве презентовали результаты исследования «Медиаоткрытость судов Украины» - всеукраинского опроса работников судов в 2017 году. «Закон не обязывает судей коммуницировать, - отметил судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич, - однако следует понимать, что открытость судов необходима, в первую очередь, самим судьям». По его словам, за последние несколько лет сделано много шагов для налаживания коммуникационного процесса, а главное, судьи начали понимать, что журналисты – не враги. С другой стороны, снять напряжение в обществе и дать понимание работы судов помогает открытость судебных заседаний, их трансляция в интернете, отметила председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко. Чем больше представители судебной власти будут говорить, разъяснять, комментировать, тем больше понимания будет среди общественности, считает г-жа Симоненко.

Один из самых неприятных результатов исследования - в 379 судах (из 449 опрошенных) обязанности пресс-секретаря исполняются по совместительству, и только в 70 судах существуют отдельные штатные единицы специалиста по обеспечению связей со СМИ. Вероятно, это одна из причин того, что в целом с представителями СМИ в судах не налажена коммуникация, отмечают эксперты.

Согласно результатам опроса, показатели проведения мероприятий и предоставления комментариев низкие. Служебные инструкции не обязывают суды общаться с медиа, зато обязывают наполнять сайты, поэтому 99,3 % опрошенных судов размещали в прошлом году новости на своих сайтах. А вот пресс-конференции проводили только 20 судов (4,5% опрошенных). Комментарии предоставили представители 151 суда (33,6%), в 128 судах (28,5%) прошли «дни открытых дверей», прежде всего, для школьников и студентов, но не всегда с привлечением СМИ. Сейчас в нашей стране нет специальной государственной программы обучения пресс-секретарей судов, поэтому работа в этом направлении ведется силами общественных организаций.

Среди позитивных тенденций координатор проекта Валерия Рыбак назвала расширение каналов коммуникации: к примеру, почти половина судей, принявших участие в опросе, имеют страницы на Facebook, и больше половины из них зарегистрировались в последние два года. Также суды начали активно использовать трансляции судебных заседаний на YouTube. Интернет-трансляции - эффективный инструмент, но часто журналисты и общественные активисты спекулируют этой возможностью, ведут стрим с судебных заседаний, даже не обратившись за разрешением, отметила представительница пресс-службы Совета судей Украины Ольга Какаулина. Об этике следует помнить и судьям, и журналистам, добавил Александр Сасевич.

Судья-спикер Днепровского районного суда г. Киева Юлия Иванина рассказала о своем опыте налаживания коммуникации с журналистами и общественностью, отметив проблемные аспекты: отсутствие специального образования у пресс-секретаря (например, журналистского), вирусные атаки, сложности в верификации официальной Facebook-страницы. «Мы готовы к коммуникации со СМИ и хотим это делать, готовы также выслушать мнение СМИ, какую именно информацию они хотят видеть на нашей странице», - отметила г-жа Иванина.

По результатам исследования эксперты предоставили рекомендации судам: прежде всего, ввести в штатное расписание каждого суда отдельную штатную единицу специалиста по обеспечению связей со СМИ (пресс-секретаря), а также провести системное обучение для пресс-секретарей судов, судей-спикеров, председателей судов.

С результатами исследования (куда включена даже база Facebook-страниц судей) можно ознакомиться по ссылке.