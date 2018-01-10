Львов принял Концепцию развития электромобильности

Львов первым из украинских городов принял Концепцию развития электромобильности, согласно которой к 2025 году электромобили должны составлять не менее 20% от общего количества частных автомобилей, зарегистрированных в городе. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.
По словам пресс-службы Львовского городского совета, целью этой концепции является снижение уровня загрязнения воздуха, уменьшение шумовой нагрузки, привлечение инвестиций на соответствующие проекты и сокращение количества транспортных средств на двигателях внутреннего сгорания.
Отдельно в документе прописаны планы по электрификации общественного и коммунального автопарка города – не менее 40% и 50% соответственно к тому же 2025 году.
Также отмечается, что на сайте Львовского городского совета, в городе Львов зарегистрировано более 150 тыс. транспортных средств, из них 11 тыс. грузовых и свыше 600 автобусов. Ежегодно они потребляют более 250 тыс. тонн горючего.
Напомним, с 1 января начали действовать льготы на ввоз электрокаров.
Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. единиц.
Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.
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