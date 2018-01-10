Российский суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака KREMONA «Рошен»

Российский суд по интеллектуальным правам 9 января, удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Олега Сохацкого к Дочернему предприятию Кондитерская компания «Рошен» (Киев) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака KREMONA (№423199). Об этом сообщается на сайте российского суда.
Товарный знак KREMONA использовался к товарам 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (напитки на основе кофе, какао или шоколада; зерновые продукты, готовые к употреблению).
Суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака KREMONA в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ вследствие его неиспользования. Оспариваемый знак был зарегистрирован на компанию с 19 ноября 2010 года до 12 августа 2019 года.
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