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Адвокаты Litigation Group создали судебный прецедент о границах критики публичных лиц

10 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

29 ноября с. г. Верховный Суд Украины в деле №6-639цс17 по результатам рассмотрения заявления адвоката АО «Litigation Group» Юрия Демченко и старшего юриста Силиной Марины в деле по иску министра внутренних дел Украины Арсена Авакова к Олегу Тягнибоку о защите чести, достоинства и деловой репутации постановил правовое заключение, указав, что безосновательное обвинение в преступлении публичного лица незаконно и выходит за грани допустимой критики. Детальнее о данном решении читайте в статье «Обвинительный факт» («Юридическая практика», № 1-2 от 09.01.2018).

Ранее практика украинских судов шла неоднозначно, но в большей части строилась на отказе публичным лицам в защите деловой репутации, поскольку политические деятели решили апеллировать к доверию общественности и согласились "выставить" себя на публичное политическое обсуждение. То есть, грани допустимой критики деятельности публичных лиц ранее были значительно шире, чем у обычных граждан. Иными словами, ранее по мнению нижестоящих судов, даже, несмотря на то, что политического деятеля или высокопоставленное должностное лицо назвали преступником, в нарушение презумпции невиновности, это считалось критикой публичного лица в большинстве судебных дел.

Верховный Суд Украины согласился с мнением адвоката Демченка Юрия по поводу того, что пределы допустимой критики публичных лиц начинаются там, где действует презумпция невиновности, и, таким образом, определил эти самые грани допустимой критики.

Следовательно, Верховный Суд Украины дал защиту публичным лицам от безосновательных обвинений и констатировал, что голословно обвинять лицо, даже публичное, в совершении преступления, не является законным, а значит свобода выражения в современном демократическом обществе должна быть ограничена презумпцией невиновности.

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