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Суд заставил полицию расследовать злоупотребления должностных лиц продовольственно-зерновой корпорации

10 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Печерский районный суд города Киева Суд заставил полицию расследовать злоупотребления должностных лиц «Государственная продовольственно-зерновой корпорации» (ГПЗКУ). Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что ранее ГПЗКУ обращалась в милицию с заявлением о совершении преступления бывшим директором финансового-экономического департамента ГПЗКУ и бывшим начальником управления снабжения общества, «которые в результате злоупотребления полномочиями вопреки интересам общества со счетов ПАО «ГПЗКУ» на длительное время безосновательно неоднократно выводили оборотные средства в особо крупных размерах в пользу ООО «КОМПАС Н».

По указанным фактам было открыто уголовное производство, однако, впоследствии следователь закрыл его, не проведя должного расследования.

Рассмотрев материалы дела, суд обязал полицию восстановить досудебное расследование по делу о злоупотреблениях экс-чиновников ГПЗКУ.

«Постановление старшего следователя отдела Печерского РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве Шляхова В. П. от 31.10.2015 о закрытии уголовного производства No12015100060006016 – отменить», - говорится в постановлении суда.

Напомним, с сентября прошлого года исполняющим обязанности главы ГПЗКУ является Дмитрий Гавриш. Предназначен он был без всякого конкурса. Ранее он в корпорации не работал, а соответственно, была назначен с нарушениями. Ведь Устав ГПЗКУ предусматривает возможность назначения исполняющего обязанности руководителя только среди заместителей.

Добавим, что Гавриш работал топ-менеджером в компании «Мостострой», принадлежавшей экс-регионалу В.Продивусу.

Отметим, что с назначением нового и.о. в ГПЗКУ активизировались процессы отчуждения активов корпорации в пользу обанкротившейся ГАК «Хлеб Украины». Об этом написали «Экономические известия». Такая ситуация смутила китайских партнеров Украины, ведь последние усомнились в намерениях ГПЗКУ и КМУ выплачивать перед КНР долги за полтора миллиардным долларовым кредитом.

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